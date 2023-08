Vereadores desistem de conciliação e briga vai parar na delegacia e conselho de ética

A conciliação marcada para esta tarde entre os vereadores Professor Juari (PSDB) e Alírio Vilassanti (União) não aconteceu. Segundo o vereador Professor Juari, Alírio manteve as acusações no grupo de vereadores, o que impossibilitou o entendimento.

Sem acordo, Juari foi à delegacia registrar boletim de ocorrência contra Vilassanti por ameaça, injúria e difamação. A assessoria jurídica do vereador pretende representar contra Vilassanti criminalmente.

“Se fossem dois desequilibrados, um poderia ter morrido. Não estou nem discutindo o mérito, mas o fato de invadir uma confraternização fazendo ameaça”, justificou.

Juari vai levar o caso à comissão de ética da Câmara e ocupará a palavra livre na Casa na próxima semana para explanar o ocorrido.

Outro lado

O vereador Alírio Vilassanti explica que ficou chateado por ter sido chamado de mentiroso, e foi pedir esclarecimentos, alegando que a postura não foi correta. Entretanto, alega que a conversa ocorreu de um modo normal, por conta da divergência de posicionamento. O vereador afirma que tem direito, mas nem anda armado, e não portava arma no momento.

O caso

A confusão aconteceu na noite de ontem, em um encontro de ex-prefeitos. Juari estava acompanhado de vereadores, do ex-governador Reinaldo Azambuja e do presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro. Na confusão, pediu para sair do local e a discussão continuou lá fora.

Tudo começou quando Juari fez uma reunião, na quarta, com assistentes de educação infantil, para falar sobre possibilidade de criação de um sindicato, mas respondeu que não poderia abrir uma instituição para temporários.

Os professores solicitaram vídeo para enviar a professores e Juari gravou, dizendo que se alguém prometeu sindicato não era verdade, mas politicagem.

Juari afirma que não citou nome e nem viu que Alírio havia anunciado reunião com a categoria e a prefeitura para criação do sindicato, o que levou à confusão.

Relacionado