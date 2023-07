Vereadores divergem sobre regimento e CPI pode ser judicializada em Câmara do interior

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) formada em sessão extraordinária da Câmara de Sidrolândia gerou divergência entre vereadores, com questionamentos sobre a legalidade da abertura. A CPI, aberta após operações do Gaeco para investigar escândalo de corrupção, tem entendimentos diversos, que podem levar o caso para esfera judicial.

O vereador Carlos Henrique, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, vai questionar a CPI à Procuradoria da Câmara. No entendimento do vereador, seriam necessários oito votos para abertura e não os sete que foram considerados na abertura.

“Estamos falando de maioria absoluta do plenário. Quem tem direito a voto? São 14 vereadores. E qual a maioria? Oito votos. O presidente só votaria em caso de um empate”, justificou. O vereador também questiona a abertura em sessão extraordinária, onde a participa de vereadores não é obrigatória. “Não pode contar em sessão extraordinária. O plenário da Câmara é algo oficial. Não pode contar em sessão extraordinária”, pontuou.

O vereador também questiona o fato determinado para abertura, alegando que cada um disse uma coisa. “Uns falam sobre demissão em massa, outro sobre licitação, outro sobre corrupção. Qual o fato determinado?”, indagou.

Carlos Henrique também quer explicação sobre a composição da comissão, que na avaliação dele, não respeitou a proporcionalidade entre os partidos. “

“Nenhum vereador do PP está participando da CPI e o partido tem três vereadores. O PSDB tem dois vereadores dentro da CPI, vereadores do mesmo partido. Não estão respeitando a proporcionalidade. Vamos provocar nossa procuradoria da Câmara para que tenha legalidade e transparência. A gente respeita o direito dos vereadores de propor, votar, investigar. No entanto, tem que ser feito dentro do devido processo legal”, concluiu.

A CPI foi aprovada em sessão extraordinária da Câmara na noite de ontem, com participação de vereadores de oposição a Vanda Camilo (PP). Nenhum vereador da base da prefeita participou da sessão.

Procurada pela reportagem, a procuradoria da Câmara afirmou que não há ilegalidade na instalação da CPI. “Era necessário oito vereadores para abrir a sessão, tendo em vista que nenhuma proposição pode ser votada sem que tenha maioria absoluta dos membros da Câmara”, alegou.

Foto: Divulgação

