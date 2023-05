Vereadores em Foco: Câmara inicia divulgação de entrevistas para detalhar projetos e ações dos parlamentares

A Câmara Municipal de Campo Grande inicia nesta quarta-feira, dia 3, a divulgação de mais uma edição do Programa Vereadores em Foco, produzido pela Casa de Leis. O objetivo é levar à população as informações sobre o trabalho dos vereadores, mostrando nas entrevistas os principais projetos, ações e também as metas para continuidade do mandato.

As entrevistas serão exibidas na TV Assembleia, pelo canal 9 da Net, diariamente às 13h30. O material também será publicado nas redes sociais da Câmara, no Facebook e Youtube.

A divulgação da rodada de entrevistas começa com o vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão presidente da Casa de Leis. Ele destaca algumas ações de seu mandato, a sua atuação nos bairros e também o trabalho à frente da Câmara, buscando na sua gestão a proximidade dos vereadores com a comunidade, seja levando às sessões aos bairros, por meio da Câmara Comunitária, ou abertura de sala para receber as lideranças comunitárias no Legislativo Municipal.

Todas as entrevistas são acompanhadas de tradução em Libras (Língua Brasileira de Sinais), buscando ampliar a acessibilidade. No início desta Legislatura, os vereadores foram entrevistados no Vereadores em Foco para apresentarem sua história, trajetória política e falarem das prioridades de trabalho.

As sessões ordinárias, às terças e quintas-feiras, são transmitidas ao vivo pela TVE/TV Cultura, pelo canal 4.2, a partir das 9h20.