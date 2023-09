Vereadores param sessão para tietar pré-candidato tucano na Câmara

O pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Campo Grande, deputado federal Beto Pereira (PSDB), parou a sessão da Câmara na manhã desta quinta-feira.

Pré-candidato, ele conversou com vereadores no gabinete e depois foi para o plenário da Câmara, onde foi tietado por parlamentares, que correram para tirar foto com o pré-candidato tucano.

Vereadores mais próximos à prefeita, incluindo o líder, Beto Avelar (PSD), não subiram para a foto, na mesa diretora, mas teve vereador do partido da prefeita que fez questão de aparecer no registro.

Indagado sobre o fato, o presidente da Câmara, vereador Carlão (PSB), disse que o ocorrido é algo comum. Entretanto, quando questionado se parlamentares costumam ter a mesma euforia, apenas sorriu.

A reportagem apurou que o deputado se reuniu com o vereador Claudinho Serra (PSDB). A assessoria negou que ele tenha se reunido com vereadores que desejam mudar de partido na janela do próximo ano.

Os vereadores que pretendem mudar de partido estão em tratativa para troca e o PSDB é o partido que mais deve ganhar com a janela. Silvio Pitu (PSD), Pappy (SDD), Zé da Farmácia (Podemos) e William Maksoud (PTB) são alguns dos já aguardados para filiação no ninho tucano.

