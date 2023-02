O secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, esteve na Câmara Municipal de Campo Grande na manhã desta quinta-feira (9), pouco antes da sessão ordinária, para apresentar aos vereadores os principais desafios e discutir soluções para problemas enfrentados no setor da saúde. O objetivo é fortalecer a parceria com os vereadores para atender as demandas apresentadas pela população e melhorar o atendimento.

O secretário estava acompanhado de vários integrantes da equipe da Secretaria de Saúde. “Falamos dos grandes desafios que encontramos, apresentamos esses desafios e juntos estamos buscando as soluções para problemas. Uma das soluções é parceria entre Executivo e Legislativo, que cada vereador acompanhe duas ou três unidades”, ressaltou Sandro Benites.

O vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, presidente da Casa de Leis, ressaltou o papel democrático do secretário, contando com a participação e sugestão dos vereadores, que fiscalizam e acompanham a realidade das unidades. “Quero agradecer esse gesto. A Câmara apoia todas as ações para atender o que a população precisa nessa secretaria que é muito importante”, disse.

Os vereadores relataram algumas demandas recebidas pela população, relacionadas a problemas estruturais nas unidades de saúde, falta de medicamentos, equipamentos quebrados. Ainda, recursos foram direcionados pelos parlamentares nas emendas impositivas previstas na LOA (Lei Orçamentária Anual) para trazer melhorias no setor da saúde de Campo Grande. Essas emendas precisam ser executadas pela prefeitura.

Sobre a questão estrutural, o secretário ressaltou que houve mudança no chefe do setor de manutenção e afirmou que “a cada duas semanas a revitalização de uma unidade está sendo realizada”. A meta é ter 50 postos de saúde reformados no prazo de dois anos.