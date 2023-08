Veretetive: Novo Projeto do Vereador Paulo Lands visa atender demandas da população em Campo Grande

Campo Grande recebe um projeto inovador que visa atender às necessidades da população e promover melhorias em diversos setores da cidade. Intitulado “Veretetive”, a iniciativa foi idealizada pelo vereador Paulo Lands, uma figura conhecida e atuante no cenário político local.

O projeto Veretetive traz consigo uma abordagem peculiar, apresentando-se aos cidadãos caracterizado com uma indumentária típica de um detetive m. A proposta visa estabelecer uma conexão mais próxima com a população e ouvir suas demandas de forma acessível e empática.

Com foco em questões primordiais, como a infraestrutura da cidade, o projeto se compromete a ouvir as reivindicações dos moradores, abrangendo desde necessidades básicas, como tapa-buraco, cascalhamento e patrolamento, até questões de segurança pública, como o patrulhamento efetivo em áreas consideradas críticas.

A participação da população é crucial para o sucesso do projeto, uma vez que as ações propostas abrangem aspectos variados do cotidiano urbano, incluindo sinalização horizontal e vertical, contribuindo para uma melhor organização do trânsito e uma maior segurança viária.

Diante desse cenário, a expectativa é que o projeto Veretetive se consolide como uma iniciativa de sucesso, permitindo que Campo Grande alcance um novo patamar de desenvolvimento, bem-estar e harmonia social, tornando-se exemplo para outras cidades que também buscam formas inovadoras de governança e participação popular.