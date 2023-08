Verstappen é pole position no GP da Holanda; Hamilton fica fora do top-10

O piloto Max Verstappen é o pole position no GP da Holanda de Fórmula 1. O piloto da Red Bull marcou 1min10s567 para ficar com o primeiro lugar, neste sábado (26). Lando Norris, da McLaren, e George Russell, da Mercedes, completaram o top-3.

A classificação ficou marcada por dois acidentes, ambos no Q3, que interromperam o treino por alguns minutos. Logan Sargeant, da Williams, e Charles Leclerc, da Ferrari, bateram sozinhos.

Antes do treino, uma forte chuva caiu sobre o circuito de Park Zandvoort, e deixou a pista bastante molhada. Durante a classificação, o sol apareceu entre nuvens e foi secando o asfalto aos poucos.

Lewis Hamilton ficou na 13ª colocação. O piloto britânico não conseguiu sequer a classificação para o Q3, a última parte do treino, em que os carros de fato disputam a pole position.

COMO FOI A CLASSIFICAÇÃO

O tailandês Alex Albon, da Williams, liderou o Q1 – a primeira parte do treino classificatório. Max Verstappen, da Red Bull, e Oscar Piastri, da McLaren, fecharam as três primeiras posições.

Por outro lado, Guanyu Zhou, da Alfa Romeo, Esteban Ocon, da Alpine, Kevin Magnussen, da Haas, Valteri Bottas, da Alfa Romeo, e Lawson, da AlphaTauri, ficaram nas últimas cinco posições e não avançaram ao Q2.

Na segunda parte do treino, Max Verstappen fez o melhor tempo, seguido por Oscar Piastri, da McLaren, e Alexander Albon, da Williams.

Lance Stroll, da Aston Martin, Pierre Gasly, da Alpine, Lewis Hamilton, da Mercedes, Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, e Nico Hulkenberg, da Haas, não conseguiram vaga na última parte do treino classificatório.

O Q3 foi marcado por um forte acidente de Logan Sargeant, que saiu da pista com seu carro da Williams e bateu forte no muro. Com bandeira vermelha na pista, o treino foi interrompido. O piloto estadunidense saiu andando do carro, amenizando o susto.

Quatro minutos após a volta dos carros à pista, o treino voltou a ser interrompido. Desta vez, Charles Leclerc perdeu o controle de sua Ferrari e bateu no muro. Assim como Sargeant, o piloto monegasco não se machucou.

Após mais uma pausa, os pilotos marcaram seus melhores tempos, e Max Verstappen ficou com a pole position. Lando Norris, da McLaren, ficou em segundo, seguido por George Russell, da Mercedes.

Veja a classificação do treino de definição para o grid de largada: