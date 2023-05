Verstappen termina segundo treino do GP de Miami de Fórmula 1 na liderança

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, liderou o segundo treino livre do GP de Miami de Fórmula 1, com 1:27.930, em atividade que aconteceu na tarde desta sexta-feira (5).

Em segundo lugar, ficou Carlos Sainz (1:28.315), que travou uma batalha pelo topo com o piloto da RBR e com o companheiro da Ferrari, Charles Leclerc. O monegasco, que protagonizou uma batida na barreira de contenção faltando dez minutos para terminar o treino, ficou em terceiro lugar, com 1:28.398.

George Russell, da Mercedes, que ficou na ponta (1min30s125) no primeiro treino livre, terminou a segunda atividade em 15° lugar, com o tempo de 1:29.216. Lewis Hamilton, que fez a dobradinha (1min30s337), terminou em sétimo (1:28;858).

Red Bull lidera entre construtores com folga

A Red Bull Racing lidera o campeonato de construtores com quase 100 pontos a mais que a Aston Martin, segunda colocada, e têm dominado as etapas em 2023. Apenas Verstappen e Sergio Pérez venceram corridas na temporada.

A corrida principal em si acontece no domingo (7), às 16h30 (de Brasília), no Autódromo Internacional de Miami, em Miami Gardens (EUA). Esta será a quinta etapa do campeonato, sendo a segunda vez da história no local.

(Com agências)