Em celebração à data comemorativa do Natal, bombeiros militares de Mato Grosso do Sul resolveram fazer, nesta quarta-feira (22), uma visita inusitada a crianças que estão internadas em hospitais. De rapel e fantasiados de super-heróis, os militares foram até a janela onde estavam as crianças para levar uma mensagem de otimismo e esperança.

Além disso, na mesma ocasião, bombeiros militares músicos também tocaram músicas natalinas para pacientes e funcionários de hospitais de Campo Grande.

Na ala pediátrica, uma mãe compartilhou de sua emoção com a homenagem recebida: “vocês não sabem a importância disso que estão fazendo, o que isso significa para nós. Não fosse por vocês, nós não teríamos nenhuma lembrança”, disse.

Um outro momento marcante foi a emoção de um jovem, de aproximadamente 25 anos, que estava internado. Os bombeiros souberam que ele é musicista e fizeram a ele uma homenagem tocando a música Hallelujah, de Leonard Cohen.

A iniciativa faz parte do projeto “Heróis da Vida Real” e é uma realização do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), por meio da Assessoria de Imprensa da Corporação, em conjunto com o 1º GBM e o 6º GBM.

Na Capital, os bombeiros militares fizeram a ação no Hospital Regional, Hospital Universitário e Santa Casa.

A ação de visita aos hospitais também está sendo executada em unidades de bombeiros militares no interior do Estado de Mato Grosso do Sul. “Esse tipo de ação contribui para a melhoria na qualidade de vida das crianças nos hospitais e dos profissionais que trabalham nesses ambientes de sofrimento e de luta pela vida”, destacou o comandante-geral do CBMMS, coronel Hugo Djan Leite.