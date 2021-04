O veterinário, José Bernardino Prado Lo Pinto (25), que responde pelo assassinato do ex-cunhado em liberdade deixou de morar em Campo Grande. Ele é acusado de matar ex-cunhado, Erick Wagner Batista Inserra, 41, no dia 2 de dezembro, na frente de uma residência em que morava na rua Riachão, no Coronel Antonino, em Campo Grande.

A Justiça determinou a soltura do acusado no mesmo mês em que o crime aconteceu, com algumas restrições. Segundo a decisão, José é obrigado a comparecer todo mês em juízo para atualizar o endereço. Na última atualização, ele confirmou que atualmente residente em Camapuã. Ele também deve cumprir recolhimento domiciliar das 19 ás 6 horas, saindo somente par o trabalho e nos dias de folga.

O crime

Segundo o boletim de ocorrência, Erick foi até à residência pegar o filho para ficar com ele. No local, ele teve uma discussão com a ex-sogra, que é a avó do garoto. José Bernardino também passou a discutir com a vítima, que estava ao lado da criança.

José puxou uma arma calibre .22, fazendo com que Erick saísse correndo. A vítima foi perseguida e executada com quatro tiros. O suspeito pelo crime ficou no local e se entregou à Polícia Militar. Erick morreu na hora. O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificulte defesa da vítima, na Depac Centro.