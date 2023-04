Vetoquinol celebra 90 anos com presença global e importante contribuição à saúde animal

A Vetoquinol Saúde Animal iniciou 2023 como uma das 10 maiores indústrias veterinárias do mundo. Mas sua história começou nove décadas atrás, como uma pequena farmácia na cidade de Lure, na França – hoje com pouco menos de 8 mil habitantes –, mais perto da fronteira com a Suíça do que de Paris. Era nessa região que Joseph Frechin produzia seus produtos para a saúde das pessoas locais. Em 1933, para ajudar um amigo químico, comprou um estoque de 4 toneladas de oxiquinolina, antisséptico usado na medicina humana.

Essa aquisição acabou se revelando visionária e marcou o futuro do iniciante projeto empresarial. Isso porque Joseph teve a ideia de utilizar as propriedades antissépticas e desinfetantes da oxiquinolina para tratar não humanos, mas, sim, animais. Seu pai, Charles, veterinário conhecido na região, testou o novo produto em propriedades locais. O sucesso foi absoluto e o medicamento se revelou eficaz no tratamento de diversas doenças. A nova solução veterinária de oxiquinolina foi então batizada de Vetoquinol e passou a ser comercializada em gel, pomada e comprimidos.

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, o setor agropecuário precisou se reconstruir e se reinventar para alimentar a população mundial. Os produtores rurais só conseguiriam atingir esse objetivo com cuidados veterinários cada vez mais eficazes. Foi a partir disso que, em 1962, a pequena empresa regional se expandiu, adicionando às atividades farmacêuticas um departamento veterinário, levando o nome do famoso produto: Vetoquinol. Cerca de 80 pessoas atuavam na companhia – hoje, são mais de 2.500.

Em 1963, Etienne Frechin, filho de Joseph, ingressou na empresa para contribuir para o seu desenvolvimento. Visionário, deu novo impulso à marca, que se expandiu internacionalmente. Ele consolidou as atividades da Vetoquinol em Magny-Vernois, vilarejo próximo de Lure. A partir daí, a empresa rapidamente estabeleceu uma rede de subsidiárias, cobrindo todos os continentes. Atualmente, a companhia possui 10 fábricas em mais de 25 países do mundo, entre elas uma no Brasil, localizada em Aparecida de Goiânia (GO).

Em 2001, Matthieu Frechin ingressou na empresa do pai, Etienne, e se tornou CEO em 2010, representando a terceira geração da família no comando da empresa. A intuição de Joseph e a visão global de Etienne, combinadas com a energia e ousadia de Matthieu, fizeram da Vetoquinol um importante player do setor de saúde animal. Gerida por um acionista familiar, a companhia combina agilidade e velocidade graças ao capital humano e fortes valores enraizados no empreendedorismo, inovação e espírito de equipe.

Em 2006, a listagem na bolsa de valores deu à Vetoquinol credibilidade e recursos para se tornar uma das líderes mundiais em saúde animal. O sucesso tem sido evidente. As vendas cresceram 50% entre 2017 e 2022. Focada em pets, bovinos, equinos e suínos, a empresa segue com a ambição de crescimento constante, mas sempre empenhada na construção de um futuro sustentável, com base na missão de “enriquecer a vida das pessoas por meio da dedicação à saúde e ao bem-estar animal”.

Brasil é país de destaque

Em 2011, o Brasil passou a fazer parte da história da Vetoquinol, que se estabeleceu no país que tem a segunda maior população de cães e gatos do mundo (cerca de 75 milhões), o segundo maior rebanho bovino do mundo (215 milhões de animais), 40 milhões de suínos e 6 milhões de equinos. Nesses 12 anos de presença em território nacional, a companhia registra crescimento constante, acima da média do mercado. Aquisições importantes, como a da Clarion Biociências, em 2019, têm contribuído para consolidar a empresa como referência no setor veterinário. Outra conquista foi o selo GPTW (Great Place To Work), tornando a empresa uma das melhores para se trabalhar no Brasil.

“Com 90 anos de dedicação, de investimentos e de experiência globais, a Vetoquinol é a mais antiga empresa familiar independente do setor de saúde animal”. Além disso, o Brasil é estratégico para a Vetoquinol e o grande investimento do grupo no país comprova a relevância e importância do nosso plano estratégico, executado como referência em soluções inovadoras em saúde animal. Nosso portfólio é único e nossa equipe, preparada na essência do trabalho de excelência no terceiro maior mercado de produtos veterinários do mundo”, comenta Jorge Espanha, Group-Director da Vetoquinol na América Latina e no Canadá.

Grandes animais

Com produtos inovadores na área de grandes animais, a empresa coleciona reconhecimentos no Brasil, como o prêmio Top Brands Quality de melhor portfólio para animais de produção, por duas vezes consecutivas, e o Top List Rural para antibióticos, brincos mosquicidas e suplementos nutricionais para equinos, somando 11 premiações desde 2020. “Continuamos investindo em portfólio e novas soluções para beneficiar a vida e o bem-estar dos animais e seus proprietários”, salienta Espanha.

Animais de companhia

Ao longo de seus 90 anos de história, a Vetoquinol tem visto o mercado pet crescer continuamente. No Brasil, ano a ano, a participação dos animais de companhia tem ajudado a consolidar a marca e a contribuir com a saúde animal por meio de um portfólio inovador, seguro e eficaz. Em mais de 12 anos de presença no Brasil, a empresa tem brindado tutores e médicos veterinários com soluções especiais – a exemplo de Frontmax Coleira, a única do mercado com 3 princípios ativos e que protege os cães por até 8 meses contra mosquitos transmissores da leishmaniose, pulgas e carrapatos e de outros importantes medicamentos, como UpCard (primeiro diurético do mundo à base de torasemida) e Clavaseptin P, antibiótico para cães e gatos, reconhecido internacionalmente por sua elevada palatabilidade, o que inclui o selo “easy to give” no mercado inglês.