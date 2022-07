Viatura clonada da Polícia Civil de MS foge de blitz e deixa agentes em alerta na fronteira com o Paraguai. No veículo havia informações que indicavam que a viatura faria parte da Delegacia de Aral Moreira. O veículo falso circulava por vias da fronteira e ao avistarem os policiais realizaram o contorno e fugiram. As Policias Brasileiras e Paraguaias estão em alerta e imagens de segurança estão sendo levantadas para saber o trajeto e destino do veículo.