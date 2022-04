Viatura da Polícia Civil capotou, na manhã desta quarta-feira (6), em um dos cruzamentos da rua Brilhante, região do bairro Nova Bandeirantes, em Campo Grande, após colidir com um veículo de passeio.

De acordo com informações iniciais, não se sabe quem avançou o cruzamento da Rua Brilhante com a Ermenegildo Pereira. Com a batida, a viatura capotou e acabou batendo no muro de uma residência que fica próxima, derrubando parte da estrutura.

Os agentes que estavam no interior do automóvel não se feriram, apesar do susto. Eles pertencem à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico – Denar.

Já o outro veículo envolvido, um Honda/Civic, teve os Airbags frontais acionados com a força da batida. A frente do carro ficou bastante danificada, mas, apesar da gravidade, o motorista também não se feriu.

Por se tratar de um veículo oficial, será feita uma perícia no local para averiguar as causas do acidente. O Corpo de Bombeiros esteve no local para prestar socorro às vítimas, que tiveram apenas escoriações pelo corpo.