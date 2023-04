Vice-artilheiro do Fluminense, Nino destaca trabalho de Diniz: “Na ponta dos cacos”

Capitão do Fluminense e agora vice-artilheiro na temporada. Essa é a fase vivida pelo zagueiro Nino no Tricolor carioca. O camisa 33 marcou pelo segundo jogo consecutivo, desta vez na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, neste sábado (22).

E o defensor afirmou que o bom momento que vive tem o dedo do técnico Fernando Diniz e do trabalho que é feito no dia a dia.

“É muito trabalho. A gente se apresentou no começo do ano depois de um planejamento muito bem feito pela equipe de fisiologia. A gente teve um bom tempo de preparação, um tempo que a gente conseguiu alinhar e entender as ideias do professor Diniz. A gente chega nesse momento na ponta dos cascos, sabendo muito bem o que tem que fazer em campo e isso se reflete”, comentou.

O bonito gol marcado pelo defensor foi o quarto dele em 2023, atingindo a vice-artilharia do time, atrás apenas de Germán Cano, que já marcou 19 vezes.

Anteriormente, o zagueiro fez o gol da vitória diante do The Strongest-BOL, por 1 a 0, na Copa Libertadores, além de deixar sua marca nos confrontos contra o Paysandu, pela Copa do Brasil e Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca.

O Fluminense volta a campo nesta terça-feira (25), contra o Paysandu, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Flu pode perder por até dois gols de diferença que avança para as oitavas de finais do torneio.