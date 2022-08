O Vice-Diretor da Escola Judicial do Estado de Mato Grosso do Sul (Ejud-MS), Des. Vilson Bertelli, representou o Diretor-Geral da Ejud-MS, Des Dorival Renato Pavan, no LIII Encontro do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura (COPEDEM) que aconteceu nos dias 23 e 24 de agosto de 2022 na sede da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ).

O tema do LIII Encontro COPEDEM foi “As Escolas Judiciais no mundo pós-pandemia”, assunto de extrema importância em decorrência dos impactos ocasionados pela pandemia na educação judicial e desafios enfrentados e superados pelas Escolas Judiciais.

Dentre os painéis debatidos, oportuno destacar Inovação; Planejamento Estratégico das Escolas e Gestão das Escolas Judicias. Insta frisar que o trabalho desenvolvido pela Gestão 2021/2022 da Ejud-MS capitaneado pelo Diretor-Geral, Des. Dorival Renato Pavan, e pelo Vice-Diretor, Des. Vilson Bertelli, está em consonância com o Planejamento Estratégico das Escolas Judiciais e de Magistratura 2021/2026 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) e contribui sobremaneira para o fortalecimento da Ejud-MS e para prestação educacional de excelência.

A Gestão Ejud-MS 2021/2022, em alinhamento com as diretrizes do Plano Estratégico das Escolas Judiciais e de Magistratura da Enfam, elaborou o Regimento Interno da Escola Judicial (Resolução TJMS nº 269, de 4 de maio de 2022) e o Projeto Político Pedagógico da Ejud-MS, publicado no Diário de Justiça nº 4595, de 06 de maio de 2022; reconfigurou a estrutura administrativa e funcional da Ejud-MS por intermédio da Portaria TJMS n. 1.932, de 10 de fevereiro de 2021; bem como concluiu cursos de Alinhamento Estratégico e Formação da Equipe e de Desenvolvimento de Equipe. Realizou ainda programa de Formação de Formadores para magistrados(as) e servidores(as), além de apresentar a proposta de Adicional de Qualificação Temporário para fomentar a participação dos(as) servidores(as) nas ações educacionais da Escola, regulamentada na Portaria nº 2.419, de 03 de agosto de 2022

– “O COPEDEM já promoveu Encontros em diversos estados da federação. Nesses eventos foram debatidos assuntos de interesses das escolas estaduais, com a participação de diretores dessas escolas, bem como de representantes da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM e da Escola Nacional da Magistratura (ENM), órgão da Associação dos Magistrados Brasileiros.

Tem, assim, o Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura – COPEDEM trabalhado para permitir que as escolas de magistratura de nossos estados possam cumprir o que estabelece a Constituição Federal e permitir adequada formação e aperfeiçoamento da magistratura estadual” – Trecho extraído do site do COPEDEM, Institucional/História do COPEDEM. Disponível em https://www.copedem.com.br/index.php/historia.html

– LIII Encontro do COPEDEM publica Carta do Rio de Janeiro – Matéria disponível em https://www.copedem.com.br/index.php/noticias/28-encontros/576-liii-encontro-do-copedem-publica-carta-de-rio-de-janeiro.html

Legenda da imagem: Des. Marco Villas Boas, Presidente do COPEDEM e Diretor-Geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), e Des. Vilson Bertelli, Vice-Diretor da Escola Judicial do Estado de Mato Grosso do Sul (Ejud-MS) no LIII Encontro COPEDEM.