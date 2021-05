Após a morte do prefeito Edson Moraes (PSDB) por Covid-19 no último sábado (1) assumiu como a administração do município de Miranda o então vice-prefeito Fábio Florença (PDT). Moraes faleceu em um hospital privado de Campo Grande após mais de um mês internado. O seu corpo foi velado na Câmara Municipal e sepultado em um cemitério local no último domingo (2). A sessão no Legislativo começou após minuto de silêncio em memória do prefeito. Vereadores discursaram em seguida lembrando da trajetória e lamentando a morte do tucano, que tinha 60 anos.

Florença em discurso lembrou da parceria com Moraes quando ambos ainda eram vereadores e pediu o apoio da Câmara para dar continuidade ao mandato. “Passa um filme na cabeça da gente e dizer que desde aquele momento, sempre fui companheiro do vereador Edson Moraes. A gente pôde fazer um trabalho junto, sempre com respeito, sempre conduzindo da melhor maneira possível”, lembrou.