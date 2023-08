Vice-governador recebe bancada de Dourados para discutir obra da Coronel Ponciano

O fato, encontrado principalmente em comércios antigos, já está em estudo na Secretaria de Infraestrutura. “Estamos dispostos a apresentar soluções. O Estado está em contato com a Prefeitura de Dourados para, mais do que oferecer alternativas, se dispor a custear essa adequação da obra, sanando esse impasse, caso necessário”, afirmou o vice-governador.

O Governo do Estado está investindo R$ 34 milhões na obra da Coronel Ponciano. A obra é executada com base no projeto de engenharia elaborado pela Prefeitura Municipal de Dourados.

Estão sendo feitas pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, restauração funcional do pavimento, ciclovia e sinalização viária. Importante via que concentra inúmeros comércios e liga a região central de Dourados a bairros populosos, a Coronel Ponciano está recebendo obras no trecho que vai da Avenida Marcelino Pires até a BR-163.

Conforme o secretário Hélio Peluffo, o vice-governador e os deputados têm acompanhado muito de perto todo o processo de execução da Coronel Ponciano. “Estamos aqui para buscar alternativas em conjunto, intercedendo a favor da população. O Barbosinha está mostrando com essa ação o cuidado do Governo com a obra da Coronel Ponciano”, explicou o secretário.

Os deputados estaduais Zé Teixeira, Renato Câmara e Lia Nogueira demonstraram apoio às tratativas e reforçaram a boa vontade e intercessão do Governo, na busca de alternativa para que a população não tenha prejuízos no decorrer dos serviços.

A conclusão da obra está prevista para setembro de 2024.