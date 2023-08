Vice-governador representará Riedel na posse do novo presidente do Paraguai

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), não comparecerá à posse do presidente eleito no Paraguai, Santiago Penã. Ele será representado pelo vice-governador, José Carlos Barbosa.

O vice-governador ficará no País vizinho por dois dias e estará acompanhado de outros dois assessores, conforme autorização publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul.

“Autorizar JOSÉ CARLOS BARBOSA, Vice-Governador do Estado, a se ausentar do País, com destino a Assunção, Paraguai, nos dias 14 e 15 de agosto de 2023, para representar o Governador do Estado de Mato Grosso do Sul na Cerimônia de Posse do Presidente eleito da República do Paraguai”, diz o texto.

Riedel esteve com o novo presidente do Paraguai no mês passado, quando falou sobre a Rota Bioceânica e possibilidade de intercâmbio cultural entre o Estado e o País vizinho. Brasil e Paraguai dividem a construção da ponte sobre o Rio Paraguai, na fronteira entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta, no Paraguai. A ponte, de 1.294 metros, tem investimento estimado de US$ 85 milhões, sendo R$ 80 milhões do Estado. Até o momento, 24,68% da ponte já foi concluída.

