Vice pede jejum e oração para não ser cassado e tirar diferença com prefeito

Em pé de guerra com o atual prefeito e perto da cassação na Câmara Municipal, o ex-prefeito e atual vice-prefeito do Município de Iguatemi, José Roberto Felippe Arcoverde, convocou a população para fazer jejum e oração para que consiga continuar elegível .

O presidente da Câmara, Genésio Boamorte Neto, recebeu parecer do Tribunal de Contas do Estado (TCE) reprovando as contas do prefeito no ano de 2015. Com isso, na terça-feira, os vereadores decidiram se ele fica ou não inelegível.

“Hoje, venho até vocês com o coração pesado e uma preocupação profunda pela nossa cidade e pelo nosso futuro. Como muitos de vocês sabem, tenho sido alvo de perseguição política e enfrentarei um julgamento na Câmara Municipal sobre o meu mandato anterior, por razão de uma falha técnica que não me é imputável. Neste momento desafiador, quero pedir a todos nós, como uma comunidade unida, que nos unamos na próxima segunda e terça feira dia onze e doze, em oração e jejum”, pediu.

O vice-prefeito ficará inelegível se receber votos de seis dos nove vereadores, o que representa dois terços da Câmara. Dos nove vereadores do atual mandato, apenas três atuavam quando Arcoverde era prefeito em Iguatemi.

Arcoverde virou rival do atual prefeito, lídio Ledesma, e quer ficar elegível para concorrer contra ele no próximo ano.

Relatório TCE

O relatório, conduzido por Osmar Jerônymo, identificou ausência de Inventário Geral de Bens, o que caracteriza infração prevista no art. 42, II, da LO/TCE/MS por tratar-se de documento de instrução obrigatória, previsto na IN 35/2011. Além disso, caracteriza o descumprimento dos artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64. A ausência de documentos é infração tipificada no art. 42, inciso II, da Lei Complementar Estadual (LCE) n. 160/2012.

Os conselheiros também observaram a Reabertura das DCASP. A alteração dos registros foi reconhecida pelo gestor às fls. 1148, caracterizando, segundo TCE, conduta infracional tipificada no art. 42, inciso VIII, da LCE n. 160/2012.

A reprovação de contas foi unânime, com recomendação para que o atual prefeito, Lídio Ledesma, observe, com mais rigor, as normas aplicáveis à contabilidade pública.

