Vice-Presidente Camila Bastos profere palestra na Terça Jurídica

A Vice-Presidente da OAB/MS, Camila Bastos, proferiu palestra sobre ‘Publicidade em Conformidade ao Estatuto da OAB’, na Terça Jurídica desta semana realizada no auditório da ESA/MS.

Estiveram presentes: a Diretora-Geral da ESA/MS Lauane Andrekowisk Volpe Camargo e as Conselheiras Ana Maria Medeiros e Beatriz Stuart.

A Diretora-Geral da ESA/MS, Lauane Andrekowisk Volpe Camargo, destacou: “Temos a honra de receber como palestrante a nossa Vice-Presidente Camila Bastos. O tema de hoje será tratado por uma das maiores autoridades no assunto, porque a vice-presidência é a responsável pela admissibilidade de todos os recursos que são julgados no Tribunal de Ética”.

A Vice-Presidente, Camila Bastos, afirmou: “Fico honrada com o convite feito pela ESA em poder compartilhar informações sobre um tema que, como Vice-Presidente, vejo que os advogados tem muitas dúvidas. O objetivo é fornecer esclarecimentos que auxiliem na promoção de uma publicidade ética de acordo com as normas vigentes, de modo a fomentar uma imagem de prestígio e respeito pela nossa profissão”.