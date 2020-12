Hoje e amanhã (15), o Des. Carlos Eduardo Contar, Vice-presidente do Tribunal de Justiça e Presidente eleito para o biênio 2021/2022, representará o Poder Judiciário de MS no VII Encontro Nacional do Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral (COPEJE).

O evento está sendo realizado em formato híbrido, no auditório I do Tribunal Superior Eleitoral, com transmissão no canal do TSE no YouTube, com as presenças dos ministros do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, presidente do TSE, Dias Toffolli e Kássio Nunes.

No período matutino foram realizados dois painéis abordando os principais temas das eleições 2020: painel A: Eleições e pandemia – sucesso das eleições – segurança do sistema eleitoral brasileiro, presidido pelo min. Carlos Mário Velloso Filho; e painel B – Candidaturas de mulheres e de negros, presidido pelo min. Carlos Bastide Horbach.

No período vespertino, houve o lançamento da 2ª Revista de Jurisprudência do COPEJE e a entrega da Medalha Célio Silva, a mais alta comenda entregue por serviços prestados em prol da justiça eleitoral e do fortalecimento da democracia.

Os agraciados para receber a honraria foram indicados por todos os diretores nacionais e regionais do COPEJE e entre os homenageados está o magistrado de Mato Grosso do Sul. O Des. Carlos Eduardo Contar recebeu a medalha das mãos da vice-diredora da Escola Judiciária Eleitoral do TSE, Caroline Lacerda.