O vereador Dr. Victor Rocha (PP) anunciou que a Casa Rosa – Saúde da Mulher estará em funcionamento até julho deste ano. Um compromisso de campanha que o parlamentar coloca à disposição das mulheres campo-grandenses para a prevenção do Câncer de Mama.

De acordo com o Dr. Victor Rocha, que é médico mastologista, o tratamento precoce é a melhor arma contra o câncer de mama. “Quando a gente faz o diagnóstico do câncer de mama em tumores menores que 2 cm, a chance de cura é de 90% a 95% com o tratamento adequado. Se demorar [para diagnosticar], o tumor vai aumentando e vai reduzindo a taxa de sobrevida”, ressaltou.

Victor Rocha com sua experiência enquanto gestor público, pois foi secretário-adjunto de Saúde de Campo Grande, relata o que acontece no Sistema Único de Saúde (SUS): “a paciente detecta a alteração na mama, procura o médico nas unidades de atendimento e não consegue o exame com agilidade. Isso inviabiliza o tratamento precoce. A Casa Rosa vem justamente para suprir essa demanda, dando celeridade para o tratamento adequando”, pontuou.

Na Casa Rosa a mulher será atendida gratuitamente pelo médico especialista, ou seja, por um mastologista e no mesmo dia fará a mamografia, se tiver acima de 40 anos. Caso haja alguma alteração já faz a ultrassonografia para detectar qual o problema da paciente. “Se ao examinar a paciente não for detectado nenhuma alteração, marcamos a consulta regular que acontece de ano em ano, porém se houver alteração e for caso cirúrgico, a paciente já sai com o encaminhamento para a cirurgia, que também será feita no mesmo local”, garantiu.

O parlamentar adiantou que o local já foi disponibilizado e possui 5 consultórios equipados, mais um aparelho de ultrassom e de mamografia, além dos médicos neste mesmo ambiente. Com isso, todo o check-up será feito no local, sendo possível atender pelo menos 50 mulheres ao dia.