O atendimento odontológico de Campo Grande foi tema de debate na manhã desta quinta-feira (07) na Câmara de Vereadores. O vereador Victor Rocha (PP) cobrou da prefeitura a necessidade de novos autoclaves para esterilizar os materiais.

Durante a sessão, o presidente do Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso do Sul, David Chadid Warpechowski, utilizou a Tribuna para falar sobre o acesso da população ao tratamento odontológico na Rede Municipal de Saúde e logística do sistema de esterilização de materiais.

A participação foi a convite do vereador Dr. Victor Rocha, que destacou a necessidade de abordar o tema. Na Capital, mais de 150 mil vagas de tratamento odontológico especializado foram perdidos durante a pandemia, apenas no período noturno e aos finais de semana, quando o trabalhador tem tempo para cuidar da saúde bucal.

Além disso, Chadid destacou que apenas poucas unidades de autoclaves estão funcionando, o que atrasa em dias a esterilização dos materiais odontológicos. Para saber mais sobre o assunto, o vereador encaminhou ofício para a prefeitura pedindo detalhamento do contrato de manutenção das autoclaves.

“Se a manutenção não tem sido eficiente para ter os materiais funcionando, então talvez seja o caso de comprar novas autoclaves. Precisamos avaliar isso junto com à prefeitura”, destacou Victor Rocha.