Em 10 de abril o vereador Dr. Victor Rocha completa 100 dias de mandato e de trabalho intenso em prol da saúde dos campo-grandenses. Médico por formação, o vereador une seu conhecimento técnico e amor à profissão às atividades na Casa de Leis, atuando efetivamente em ações que impactam a saúde, principalmente em momento tão delicado.

Na Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador ocupa a presidência das Comissões Permanentes: de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo e Legislação Participativa. Também é o vice-presidente da Comissão Permanente de Saúde e compõe a Comissão Permanente de Indústria, Comércio, Agropecuária e Turismo.

Além de médico, o vereador ocupou o cargo de secretário adjunto da Secretaria Municipal de Saúde e agora, na Câmara dos Vereadores utiliza sua expertise na área para apoiar, cobrar e fiscalizar ações da prefeitura na área. Também mantém diálogo constante com a população, unidades de saúde e a prefeitura.

Confira as principais ações do vereador Dr. Victor Rocha em 100 dias de mandato:

· O vereador sugeriu a inclusão de medicamentos para tratamento da Síndrome Respiratória Aguda na lista utilizada pelos médicos que atendem a Rede de Saúde Pública Municipal. São essenciais para tratar os pacientes que apresentam os sintomas: corticoide, enoxaparina e antibióticos de amplo espectro.

· O adicional de insalubridade para todos os servidores da saúde a partir do ano que vem foi um pedido do vereador à prefeitura. A gestão municipal fará uma análise da viabilidade econômica de incluir este pagamento como prioridade no Plano Plurianual (PPA).

· Victor Rocha apresentou um projeto de Lei que autoriza o Poder Público Municipal a criar e implantar o Núcleo de Atendimento em atenção à Saúde Mental e Transtornos Psicológicos decorrentes da Pandemia da COVID-19 na Capital.

· A vacinação dos acadêmicos que atuam na linha de frente do combate ao Coronavírus.

· A união de esforços dos vereadores de Campo Grande, incluindo o Dr. Victor Rocha viabilizou uma ambulância para o Hospital da Santa Casa, orçada em R$250 mil. A unidade móvel será usada para transporte de pacientes, seja para realização de exames, transferência de hospital, ou até mesmo transporte de um acamado para sua residência, após alta hospitalar.

· O vereador destinou emendas parlamentares que somam R$180 mil, para beneficiar 21 instituições de Campo Grande, sendo 12 de assistência social e outras nove da área de saúde. Os recursos foram divididos para que possam auxiliar um maior número de pessoas.

· Na sua condição de médico, Dr. Victor Rocha tem feito reuniões constantes com a equipe municipal de saúde, onde acompanha o andamento das ações e cobra melhorias. Entre as solicitações, pediu a realização de mutirão de cirurgias eletivas e exames de média e alta complexidade.