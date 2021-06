Após o recebimento da proposta de alteração na Lei do PRODES (Programa para Incentivos ao Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande), realizado pelo prefeito Marquinhos Trad à Câmara Municipal na segunda-feira (7), o presidente da comissão da Indústria Comércio Agropecuária e Turismo, o vereador Dr. Victor Rocha (PP) enfatizou a importância da realização de audiência pública para discutir com a sociedade melhorias na lei que venham impactar positivamente o desenvolvimento da Capital Morena.

Victor Rocha já se reuniu com membros da Comissão de Indústria para dividir os 59 projetos do PRODES, bem como esteve reunido com integrantes do Conselho de Economia, para debater o assunto.

O parlamentar conversou com Juan Carlos Antonelli Vidal, Paulo Salvatore Ponzini e Homero José Figliolini. “Falamos sobre as alterações na Lei do PRODES e os convidei para participar da audiência pública, que em breve vamos marcar na Câmara Municipal, para debater remotamente as melhorias nesta lei”, pontuou.

O vereador defende a realização de uma Audiência Pública sobre a nova lei do PRODES, para que o tema possa alcançar vasta discussão na sociedade, parte interessada nas mudanças.

Entre as mudanças previstas no projeto de lei, estão ações para desburocratizar os trâmites para concessão de incentivos fiscais aos empresários e fomentar as ações sociais e de sustentabilidade junto às empresas beneficiadas. A prefeitura também entregou à Câmara, outros 59 projetos que somam R$ 391 milhões de investimentos na Capital, com a geração de mais de 2 mil postos de trabalho.

“Todos os 59 processos serão analisados com transparência, agilidade e responsabilidade, para que empresários venham se instalar em nosso município e assim, gerar empregos e renda a população. O que for bom para Campo Grande vai sempre contar com apoio do Legislativo. Nossa responsabilidade é facilitar e gerar emprego e renda para nossa cidade”, garantiu.