O vereador Dr. Victor Rocha (PP) homenageou com uma Moção de Congratulações os profissionais envolvidos no projeto “Visita na Janela”, que faz um trabalho de acolhimento no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian com os pacientes da Covid-19 e seus familiares.

Por meio do projeto a equipe possibilita que os pacientes tenham contato com seus familiares, seja pelo vidro da sala ou por videochamada. É uma iniciativa da Comissão de Humanização Hospitalar e do Grupo de Trabalho de estreitamento e interação entre pacientes, familiares e equipe multidisciplinar.

O projeto é conduzido pelo professor Edilson dos Reis, conhecido como Capelão Reis e conta com os demais profissionais enfermeira Daiana Terra Nacer, Terapeuta Ocupacional Janaina Siman Naki, Assistente Social Raphaela Receputi da Silva, Médico Intensivista Jean Charles Monteiro Salgado e Enfermeiro José Wellington Cunha Nunes.

“Iniciamos esse projeto em julho de 2020 quando abrimos o CTI COVID. Com a necessidade de passarmos informações para os familiares, sentíamos que apenas de boletim médico, não era uma forma humana, então viabilizamos a criação de um grupo responsável por fazer essa visita”, explica José Wellington.

O enfermeiro destaca ainda que atualmente além da família ver o paciente e conversar, tem informações sobre o quadro geral do paciente, sendo confortado e atendido de uma forma humanizada. “Há momentos de muita emoção, choramos, trocamos palavras afetuosas e de carinho, recebemos e passamos energia positiva, acolhemos, cuidamos com compaixão de cada pessoa pois acreditamos no SUS de qualidade e da forma mais humana possível”.

“Gostaria de dedicar esta homenagem ao trabalho que está sendo desenvolvido no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, aos profissionais envolvidos no projeto pelo brilhante trabalho de acolhimento. Equipe multiprofissional que é liderada pelo professor Edilson dos Reis, e desempenha excelente trabalho com pacientes com covid, possibilitando contato através de um vidro e por vídeo chamada com seus familiares”.

E reforça a importância do projeto executado no âmbito do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, ” São duas moções de Congratulação uma direcionada ao senhor Edilson dos Reis e outra ao enfermeiro Wellington Cunha, em nome dos dois, as congratulações a todos servidores envolvidos no brilhante trabalho no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian”.