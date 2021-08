Profissional que atua no projeto “Visita na Janela” recebeu uma Moção de Congratulações, concedida pelo vereador Dr. Victor Rocha (PP). A ação de acolhimento é realizada no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian com os pacientes da Covid-19 e seus familiares.

O profissional Dr. Jean Charles Monteiro Salgado e a Diana Terra Nacer, que integram a equipe do projeto conduzido pelo professor Edilson dos Reis, conhecido como Capelão Reis. Por meio do projeto a equipe possibilita que os pacientes tenham contato com seus familiares, seja pelo vidro da sala ou por videochamada.

A iniciativa é da Comissão de Humanização Hospitalar e do Grupo de Trabalho de estreitamento e interação entre pacientes, familiares e equipe multidisciplinar. Recentemente, o vereador Victor Rocha visitou o hospital.

“Gostaria de dedicar esta homenagem ao trabalho que está sendo desenvolvido no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, aos profissionais envolvidos no projeto pelo brilhante trabalho de acolhimento. Equipe multiprofissional que é liderada pelo professor Edilson dos Reis, e desempenha excelente trabalho com pacientes com covid, possibilitando contato através de um vidro e por vídeo chamada com seus familiares”, disse.