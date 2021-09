Profissionais de psicologia de Mato Grosso do Sul foram homenageados pelo vereador Dr. Victor Rocha (PP). A Moção de Congratulações foi entregue ao CRP 14 (Conselho Regional de Psicologia de MS), em nome da presidente Marilene Kovalski.

A homenagem considera a importância dos profissionais para a sociedade e o Dia do Psicólogo, comemorado em 27 de agosto. Além disso, em 2021, o Conselho Regional de Psicologia comemora 25 anos de atuação em Mato Grosso do Sul. “Esses profissionais são extremamente importantes e de grande responsabilidade para a sociedade, pois desempenham um complexo trabalho, com dedicação e compromisso. A homenagem é uma forma de dizer muito obrigado a quem domina a arte de ouvir, compreender e auxiliar o outro, a suavizar as próprias dores e dilemas”, afirma o vereador.

“A Psicologia presta à sociedade um trabalho de conhecer o comportamento humano e orientar o sujeito quanto a suas demandas pessoais, que os impeçam de viver em plenitude em seus direitos e desejos. Por outro lado, orienta e defende políticas Institucionais que favoreçam a inclusão de todos, e que atendam as demandas humanas de forma ética e responsável”, destaca Marilene, ao agradecer a homenagem.