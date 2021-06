O vereador Dr. Victor Rocha (PP) apresentou uma proposta de lei que institui a Semana de Conscientização e Prevenção da Doença de Alzheimer, entre os dias 16 e 22 de setembro. A pretensão é de que o evento entre no calendário oficial de Campo Grande. De acordo com o vereador, ao instituir a semana contribui para que a população se conscientize sobre a doença, principalmente no que tange o tratamento e as formas de prevenção. Também contribui para esclarecer sobre o diagnóstico.

Após ser apresentado pelo vereador, o projeto segue em tramitação nas comissões da Câmara de Vereadores, depois passa por votação no plenário. Se aprovado, vai para sanção do executivo municipal e entra em vigor. Médico por profissão, o vereador Victor Rocha tem feito uma gestão pautada no atendimento à população, zelando principalmente pela saúde de todos. “Temos muitas ações voltadas para a saúde e não só na questão emergencial da Covid”, explica.