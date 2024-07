VÍDEO: Batida entre carreta e carro termina em morte na BR-463

Colisão entre carro e carreta na BR-463 mata uma pessoa entre Dourados e Laguna Carapã. Uma picape Fiat Strada branca colidiu de frente com uma carreta Scania, que pertence a uma transportadora, que trafegada no sentido oposto. Os motivos do acidente ainda são desconhecidos. Segundo informações houve uma invasão de pista. Os Bombeiros foram acionadas e deslocaram duas viaturas para o local do acidente. No local constraram o óbito do motorista da Picape.