A Polícia Civil identificou na noite de terça-feira (21), os dois atiradores responsáveis pela chacina num bar de Sinop/MT. As câmeras de segurança do bar registraram o momento da execução. É possível ver nas imagens quando um dos suspeitos, de camiseta azul, armado com uma pistola, rende as pessoas e as leva para perto de uma parede.

Enquanto isso um homem de camiseta listrada retorna com uma espingarda calibre 12 e executas as pessoas no boteco. Os criminosos Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, estão foragidos. Sete pessoas, entre elas uma adolescente de 12 anos, foram assassinadas. As vítimas foram identificadas como: Orisberto Pereira Sousa, de 38, Adriano Balbinote (46), Getúlio Rodrigues Frasão Júnior (36), Maciel Bruno de Andrade Costa (35), e Elizeu Santos da Silva (47), Josué Ramos Tenório (48), vulgo “Zué” e Larissa Frasão de Almeida, de apenas 12 anos.