Brasília-DF (Correspondente) – A Polícia Federal realizou na manhã desta terça-feira (25/05) em uma entrevista coletiva que esclareceu detalhes da Operação que resultou na prisão do foragido italiano Rocco Morabito. A ação foi realizada na segunda-feira (24), em João Pessoa/PB, e foi resultado da cooperação policial internacional entre Brasil e Itália. O preso é um conhecido criminoso italiano que atua em atividades ilícitas ligadas ao tráfico de drogas desde os anos 90.

Investigações mais recentes da PF indicam a ligação do criminoso com a organização “Ndrangheta”, uma das maiores e mais poderosas do mundo. Morabito fora preso no Uruguai em 2017, mas fugiu da prisão em 2019, ficando foragido desde então. Agora, capturado pela PF, ficará à disposição da Justiça aguardando a tramitação de sua extradição, que será solicitada, pela Itália, ao STF. Sua prisão reforça uma das principais diretrizes da Polícia Federal, que é a utilização da cooperação policial internacional como forma de reprimir a criminalidade organizada.

Nesse sentido, o Brasil aliou-se, recentemente, junto com outros onze países, ao Projeto I-Can (Interpol Cooperation against ‘Ndrangheta), liderado pela INTERPOL e pela Polícia da Itália.