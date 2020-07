CUIABÁ-MS (Correspondente) -- Durante a Operação Ararath no dia 17 do mês passado câmeras de segurança registraram o momento que o conselheiro do TCE, Waldir Teis, desce 16 andares de escada para se livrar de quase R$ 500 mil em cheques. Ele acabou sendo flagrado e preso pela polícia. De acordo com o MPF, o conselheiro é investigado por corrupção passiva e ativa. Ele foi levado a prisão preventiva no último dia 1º de julho.

Conselheiro do TCE-MT é flagrado ao jogar cheques em lixeira durante operação

