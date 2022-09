A prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo, tornou-se uma celebridade nas redes sociais com um vídeo que postou nas redes onde aparece aplicando cola asfáltica (piche) na Rua Azualdo Lopes Barbosa, no Jardim Paraíso, onde a Prefeitura está executando quase 3 km de pavimentação, reivindicação de décadas da comunidade.

O vídeo, já tem teve um milhão de visualizações e 8 mil curtidas, traz a marca do estilo despojado e bem humorado da prefeita que tem como marca o contato diário com a população, além do acompanhamento das obras.

Esta “produção” diferenciada não é uma exceção nas inserções da prefeita nas redes sociais. Recentemente fez uma aparição no Pé Cedro, mostrando o antes e depois do asfalto, que aparece após um piscar de olhos ao estilo de Jennie um Gênio, personagem de uma série famosa. Clique aqui para conferir o vídeo da prefeita.