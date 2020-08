BRASILÂNDIA-MS (Correspondente) – A PRF apreendeu na BR-158 uma dupla num Gol, placas de Campo Grande/MS transportando no sábado (29) 4 Kg de skunk no Município. O motorista e o passageiro confessaram que receberam o carro já preparado com a droga. Eles disseram que receberiam pelo transporte ilícito R$ 1.000,00. Eles foram presos e encaminhados, junto com o carro e o skunk, para a Polícia Civil em Brasilândia/MS.

PRF apreende 4 Kg de skunk e prende dupla em Brasilândia (MS)

