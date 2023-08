Vídeo em que Moraes aparece cortando pés de maconha viraliza após voto favorável à liberação da droga; VEJA

Um vídeo em que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), corta pés de maconha no Paraguai, em 2016, quando era ministro da Justiça no governo de Michel Temer, viralizou nas redes sociais.

O vídeo passou a ser compartilhado depois do voto favorável de Moraes à descriminalização do porte de maconha, na quarta-feira 2. O ministro entende que não deve haver punição para quem for flagrado com até 60 gramas da droga.

No vídeo, em que Moraes aparece com um facão e corta as plantas, ele diz que uma das prioridades da gestão na pasta era combater criminosos e “erradicar a maconha” na América do Sul.