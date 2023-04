VÍDEO: Estudante de 13 anos para ônibus escolar após mal súbito do motorista

Estudante de 13 anos salva vida de colegas após motorista do ônibus passar mal enquanto dirige por Warren, no Michigan, nos EUA. Dillon Reeves, de 13 anos ao perceber o mal súbito do motorista vai até a frente do coletivo e pisa nos freios. O garoto segura no volante e consegue salvar os colegas e o motorista.

“Foi um ato extraordinário de coragem”, avaliou Robert Livernois, superintendente escolar de Warren. “Ele pulou de seu lugar, jogou a mochila no chão, correu para a frente e agarrou o volante, fazendo o ônibus parar. A polícia e os bombeiros responderam rapidamente, atenderam a motorista, e os estudantes embarcaram em segurança em um novo ônibus, seguindo para suas casas”, concluiu.

Vereador de Warren, Jonathan Lafferty elogiou Dillon em uma publicação no Facebook: “A cidade de Warren está muito orgulhosa de nosso herói da 7ª série, Dillon Reeves. Esse jovem entrou em ação quando a motorista do ônibus escolar passou por uma emergência médica, fez o ônibus parar e evitou o que poderia ser um trágico acidente. Estamos muito orgulhosos de você e dos seus atos heroicos”.

Os pais de Dillon demonstraram publicamente o que sentiram: “Todos estão muito orgulhosos dele. Ele está em casa, e todos estão bem, graças ao Dillon. A motorista foi de ambulância para o hospital”, escreveu Ireta Marie, mãe do menino, no Facebook. “Isso é incrível para todos nós. Ele é sempre atento ao que está ao seu redor”, disse o pai dele.

Dillon deve receber um prêmio da polícia de Warren como agradecimento por suas ações.