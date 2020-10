O Ministro da 6ª Turma do STF, Néfi Cordeiro durante um julgamento virtual na terça-feira (20), protagonizou uma cena inusitada quando apareceu sem calça durante a audiência virtual. As imagens mostram o ministro vestido apenas com a parte de cima da roupa. O flagrante ocorreu após Néfi Cordeiro levantar da cadeia e mexer em algo no celular. Ao lembrar que estava ao vivo se senta rapidamente. Após a transmissão ao vivo, o vídeo que fica na plataforma disponibilizado teve a cena do ministro retirada.

Ministro do STJ aparece sem calças em julgamento por videoconferência

Watch this video on YouTube