NOVA ALVORADA DO SUL-MS (Correspondente) – Bandidos fortemente armados assaltaram nesta manhã de hoje (29) a Agencia do Branco do Brasil no município. Os criminosos renderam o vigia da agência e depois o gerente e demais funcionários no momento da abertura do banco. Em nota o Banco do Brasil disse que não irá informar o montante levado pelos suspeitos, mas está colaborando com as investigações. Não haverá expediente ao público hoje. O dinheiro levado seria de um depósito de uma grande empresa na região. Equipes da PM e Civil estão investigando o crime e no encalço dos criminosos.

Assalto a Banco do Brasil nova alvorada do Sul

