MANAUS-AM (Correspondente) -- Um homem (32) foi preso após desenterrar o corpo da avó do túmulo do Cemitério Morro da Liberdade e dançar com o cadáver. De acordo com informações o autor saiu com o morto nos ombros, caminhado pela rua por cerca de 1 Km. Amarrado por populares e familiares num poste até a chegada da polícia. Segundo familiares ele apresenta distúrbios psiquiátricos. A Policia registrou o caso e informou que o corpo da idosa foi devolvido à sepultura.

Homem é detido após retirar corpo da avó de túmulo e dançar com cadáver em rua de Manaus

