Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados na manhã desta sexta-feira (3) para combater um incêndio em um sobrado, onde funciona uma loja de roupas, na Avenida América com a Rua Buffa, na Vila Planalto, em Campo Grande. A loja de roupas fica na parte de baixo e há um imóvel residencial em cima. A proprietária da loja afirma que há pouco tempo mexeu na fiação. A moradora do residencial que fica em cima da loja estava tomando banho na hora que as chamas começaram. Ela estava bastante abalada e informou que há tempos já vinha pedindo reparos na fiação. Segundo a moradora, é a terceira vez que o local pega fogo em apenas quatro meses.