A sede do jornal “Clarín” um dos principais da Argentina, foi atacada na segunda-feira (22) com coquetéis molotov. A ação foi gravada em vídeo e, segundo o jornal, o ataque ocorreu às 23h. Nas imagens gravadas pelas câmaras de segurança é possível ver o grupo do outro lado da rua arremessando artefatos explosivos contra o edifício. O grupo é interrompida com a passagem de um ônibus. Mas depois voltar a jogar coquetéis molotov contra o edifício que abriga o “Clarín”. Os artefatos acertaram o hall de entrada, a calçada e algumas árvores próximas, provocando um princípio de incêndio. Os bombeiros chegaram rapidamente mas as chamas já haviam sido controladas pelos brigadistas. Não houve feridos. Em uma garrafa que não explodiu foi encontrado uma digital que está sendo analisada pela perícia da polícia.