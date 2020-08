Imagens de monitoramento de segurança registraram na noite de ontem (13), um homicídio numa lanchonete na Avenida Mato Grosso entre as ruas 13 de maio e Rui Barbosa. As filmagens mostram quando Emerson Salles da Silva (33) é executado a tiros por um autor ainda não identificado que após o crime fugiu numa moto Honda CG Titan 160cc, azul, pela Avenida Mato Grosso. O Motoboy foi socorrida a Santa Casa com um tiro na cabeça e outro nas nádegas, mas não resistiu e veio a óbito. O caso foi registrado na DEPAC Centro. O algoz do crime está sendo procurado pela polícia.

Câmeras mostram momento que moto-entregador é morto a tiros por colega

Watch this video on YouTube