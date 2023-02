Um vídeo registrou uma mulher de 56 anos sendo brutalmente espancada pelo companheiro de 35 anos no meio da rua no Distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina. Nas imagens é possível ver o homem em cima da mulher desferindo socos e tapas contra seu rosto. Ela tentou se defender mas sem sucesso. A testemunha, que registrou a filmagem decidiu parar a gravação e ajudou a socorrer a mulher. A Polícia foi acionada e conversou com a vítima que contou que o casal discutiu em casa e ela, então, decidiu ir embora. Contudo, foi alcançada por ele, que tentou levá-la de volta para a residência. Nesse momento houve a agressão.

Durante o atendimento, a mulher não estava lesionada e não quis ser encaminhada à delegacia. Afirmando que o aceitaria o companheiro caso ele continuasse o tratamento contra o uso de álcool. Os militares, então, confeccionaram o boletim de ocorrência e entregaram na delegacia.

A PM não tinha conhecimento do vídeo gravado das agressões. “Esse vídeo foi divulgado depois da ocorrência, porque mesmo ela não querendo comparecer à delegacia, se os militares tivessem conhecimento das imagens, o autor seria preso em flagrante”, disse a PMMS.

CONFIRA O VÍDEO:

VÍDEO NOVA NEWS