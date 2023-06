VÍDEO: Piloto de Moto é arremessado após bater contra carro

Piloto de Moto é arremessado por cima de carro após colisão com um veículo em Itaporã. O carro seguia atrás de um caminhão e ao fazer a conversão na rodovia, para acessar uma rua lateral foi atingido pelo moto.

O motociclista é arremessado, passa por cima do carro e o capacete ‘voa’. Por pouco, um ciclista que seguia na rua lateral e passava no momento do acidente, não é atingido. Funcionários de uma loja correm em direção ao motociclista para socorrê-lo.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. O motorista prestou socorro ao motociclista.