Um piloto de moto (29), morreu na manhã desta quinta-feira (8), depois de ser arrastado por um ônibus, na rua 26 de Agosto esquina com a rua Anhandui, em Campo Grande. A vítima, que ainda não foi identificada teria sido arrastada por cerca de 15 metros. De acordo com testemunhas, os dois veículos seguiam pela rua 26 de Agosto quando o ônibus fez uma manobra pra virar na rua Anhandui atingindo o motociclista. A moto acabou na esquina dos cruzamentos das ruas e a vítima embaixo de uma das rodas do ônibus. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado, mas o homem já estava morto.

Motociclista é arrastado por ônibus e morre em acidente em Campo Grande

