VÍDEO: Piloto faz “pouso milagroso” após avião se chocar com ave

Ensanguentado, piloto registra consequência do choque entre seu avião e um grande pássaro. O Piloto manteve a calma mesmo depois que a enorme ave quebrou o para-brisa de sua cabine no Equador, deixando-o coberto de sangue.

A cena do aviador Ariel Valiente se tornou viral depois que o comandante da aeronave registrou o terrível incidente em Vinces, na província de Los Ríos.

Com manchas de sangue por todo o rosto e uniforme ele continuou a pilotar o avião, independentemente da ocorrência. O voo no Equador ocorreu sob controle, com a aeronave mantendo sua estabilidade o tempo todo.

O aeroplano retornou ao Aeroporto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, em San Andrés, situado no mar do Caribe, na costa da Nicarágua, mas que faz parte da Colômbia. O Airbus A 320-214 completou o pouso de emergência com sucesso.