Homem invadiu a sede da Globo no Rio de Janeiro na tarde de hoje (10) e fez a repórter Marina Araújo de refém. A jornalista foi ameaçada com uma faca no pescoço. O autor chegou à sede da emissora gritando “Globo Lixo”. O homem estava a procura da apresentadora do Jorna Nacional Renata Vasconcellos, que apareceu e após uma conversa o suspeito se entregou. Na sequência ele foi preso pela polícia.

A ação toda durou cerca de 30 minutos.

Nota oficial da Rede Globo

“A segurança da Globo rapidamente agiu, isolou o local e chamou a PM. O comandante do 23° batalhão da corporação, coronel Heitor Henrique Pereira, compareceu à emissora e conduziu a negociação. O homem, que ameaçava a jornalista, liberou a repórter após alguns minutos. Marina e todos os funcionários que estavam no local não se feriram e passam bem”.