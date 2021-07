O Parque Aquático de um resort de Luxo em Rio Quente no Sul de Goiás foi atingido nesta tarde de quinta-feira (22) por um incêndio. As chamas consumiram parte da estrutura do Hot Park enquanto os turistas deixavam o local. Segundo a Assessoria de Imprensa do Parque o fogo atingiu o restaurante e houve uma explosão de um gás. O Hot Park reforçou que não houve feridos. A brigada de incêndio agiu rapidamente para conter o fogo e evacuar a área seguindo os protocolos de segurança. Todo o parque foi fechado nesta quarta-feira. Cerca de cinco viaturas e 20 militares atuaram na operação de combate ao fogo. O Corpo de Bombeiros disse que o incêndio já foi controlado e trabalha neste momento no rescaldo do fogo.

Rio Quente Resort tem incêndio de grandes proporções

