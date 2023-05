VÍDEO: Túmulo é violado e criminoso leva o crânio

Túmulo é violado e criminoso leva crânio de cemitérop das Três barras em Campo Grande. Um vídeo gravado no local mostra a sepultura violada. “Aqui é o jazigo de Valmiro Bento Martins, violaram o túmulo, tiraram o crânio. O estado de abandono é geral aqui. Comunicar a família para ajudar nós na manutenção do cemitério. Está muito feito, abandono, as almas agradecem, o abandono está geral, vamos fazer um mutirão pessoal”.

Emiliano Maldonado, genro de Valmiro irá procurar a polícia nesta quarta-feira (17), para fazer um B.O. “Eu acho um absurdo um acontecimento desse tipo, a família está chocada e indignada com a situação, minha esposa está desolada”, diz Emiliano. A informação é de que o terreno foi doado há anos, pelo então proprietário, para a criação do cemitério.